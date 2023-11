Sciopero bus il 15 dicembre. Salvini: “Farò tutto quello che la legge mi impone per ridurre i disagi”

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini esprime “soddisfazione” per la riduzione dello sciopero del trasporto pubblico locale e annuncia che, per quello annunciato per il prossimo 15 dicembre, “un altro venerdì, sotto Natale” farà “tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi per pendolari studenti e lavoratori”. A dirlo lo stesso Salvini, questa mattina a margine del convegno della fondazione per la sussidiarietà delle infrastrutture che si è svolto in Torre Pwc a Milano. “Esprimo, da ministro dei Trasporti, la soddisfazione perché questo lunedì stiamo garantendo a 20 milioni di pendolari e lavoratori di prendere i mezzi pubblici - commenta Salvini - se dovessimo assecondare gli scioperi di 24 ore del lunedì o del venerdì di questo o quel sindacato, saremmo a piedi una settimana sì e una no. Continueremo a garantire il diritto allo sciopero perché la Costituzione lo prevede, però penso a un altro sciopero, quello annunciato per il 15 dicembre, un altro venerdì, sotto Natale. Farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi per pendolari studenti e lavoratori”.