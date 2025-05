Schianto in moto dopo il, raduno a Longiano: 42enne cesenate grave in Rianimazione

È ricoverato in condizioni gravi dopo un incidente sul quale stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri. L’uomo infatti si è schiantato con la sua Vespa contro una recinzione al termine di una manifestazione pubblica che durava da tutto il giorno ed alla quale aveva partecipato da spettatore, come tantissime altre persone provenienti da tutta la Regione.

Nell’area industriale di Ponte Ospedaletto domenica si è infatti tenuta una delle tappe del “2T Show, il concerto dei due tempi” e dalle 10 fino a tardo pomeriggio la zona si era trasformata in più punti in un “parco” dedicato alle esibizioni motoristiche. Sgommate, accelerazioni, modelli da ammirare. Con Api, Vespe, Scooter, Motard e piloti dilettanti e professionisti impegnati a divertirsi, far divertire e mostrare orgogliosi i propri mezzi.

Tra “piste” e stand enogastronomici l’evento, iniziato al mattino, alle 18 avrebbe avuto il suo termine, ma ancora verso le 19:30 si stavano smontando gli allestimenti e gli ultimi partecipanti stavano per imboccare la strada di casa. È in questo contesto che un 42enne cesenate si sarebbe allontanato in sella alla sua Vespa. Per cause in corso d’accertamento, all’altezza di via Lama è andato a sbattere autonomamente contro una staccionata, finendo rovinosamente a terra. Un impatto avvenuto a velocità a quanto sembra non elevata ma in seguito al quale ha riportato ferite gravi alla testa. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Savignano intervenuti per i rilievi di legge, impegnati nella ricostruzione della dinamica. Soccorso da ambulanza e automedicalizzata, il 42enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.