Scatto in avanti per avere il nuovo bypass della via Cervese nel tratto di Cesena: 12 milioni per il progetto e lavori nel 2026

Se ne parla da tantissimi anni, almeno da quando una cosa simile (ma più piccola nelle dimensioni) è sta costruita per bypassare la frazione di Pioppa. In queste ore è stato compiuto un deciso passo in avanti per mettere a cantiere una nuova circonvallazione della via Cerevse: quella tra Calabrina e Villa Calabra.

La Cervese, soprattutto durante i week-end estivi ma anche d’inverno, senza turisti in direzione mare ma con tutti i pendolari del lavoro, è sempre trafficatissima. E le due frazioni poste nell’immediatezza del casello A14 in direzione mare soffrono da sempre i carichi di traffico intensi a ridosso delle abitazioni.

In queste ore è stato approvato dalla provincia il progetto di fattibilità tecnico-economica e candidato ad un finanziamento regionale di 12 milioni di euro.

L’opera avrà un costo totale di 15,8 milioni di euro con inizio lavori fissato entro il 2026.

La nuova strada partirà da via S. Orsola, a ridosso del casello A14. Passando per le campagne e sopra alla autostrada di congiungerà con Calabrina, quasi a ridosso dell’ulteriore bypass della Cervese a Pioppa lasciando dunque quasi tutto il tratto cesenate della Cervese libero dal traffico “di passaggio” da e per il mare a beneficio dei residenti.

Lo scatto in avanti di queste ore arriva in seguito della sottoscrizione tra Governo e Regione del nuovo accordo sugli Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027). Domani si chiude la prima finestra del bando per finanziare “Interventi di viabilità provinciale e infrastrutture di trasporto” per 137 milioni di euro su tutto il territorio emiliano romagnolo.

Le risorse sono finalizzate a promuovere la realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento e interventi di potenziamento, messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione straordinaria di tratti stradali strategici (provinciali e comunali). La prima finestra temporale per presentare la candidatura si chiude domani come detto e la Provincia di Forlì-Cesena, in accordo con il Comune di Cesena, candiderà ad un finanziamento di 12 milioni di euro il progetto di fattibilità tecnico-economica (approvato questa mattina) della variante alla S.P. 7 “Cervese” tra il casello autostradale A14 Cesena e l’abitato di Calabrina. Il progetto, realizzato con la collaborazione tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, ha un importo complessivo di 15,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di cofinanziamento (1,9 milioni da parte, rispettivamente, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena).

«La circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra, variante alla Cervese - commenta Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena - è molto attesa. Si tratta di un’infrastruttura necessaria che metterà finalmente in sicurezza i centri abitati di Calabrina e Villa Calabra, liberandoli dal traffico, in particolare quello pesante, velocizzerà il collegamento tra l’autostrada A14 ed il mare e garantirà anche un accesso più fluido all’area dove sarà realizzato il nuovo ospedale».