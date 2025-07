Scappa con la droga e ferisce due agenti a Cesenatico: condannato 19enne

Per scappare dagli agenti con la droga aveva ferito personale della Polizia locale di Cesenatico. Un giovanissimo egiziano, era stato arrestato nelle scorse settimane durante un’operazione di controllo del territorio da parte della Polizia locale. Un arresto parecchio movimentato per la resistenza posta in essere dal 19enne. Gli agenti si stavano muovendo in borghese pattugliando anche la zona di Ponente. È qui che hanno avvicinato il giovane per chiedergli i documenti e verificare la sua posizione.

Di fronte al controllo ha scagliato il monopattino che aveva in uso contro il petto di uno degli agenti. Poi è scappato verso l’area cervese cercando di nascondersi nella pineta che caratterizza la zona.

Quando è stato fermato ha preso a calci e pugni gli altri due poliziotti.

«Vi ammazzo tutti, appena esco da questa situazione vi accoltello, vi uccido tutti... Italiani di m...». Sono le frasi che il 19enne, stando al capo d’imputazione, ha pronunciato alla Polizia locale.

Dopo l’arresto e la convalida delle manette, nell’aula del giudice Ramona Bizzarri, difeso di fiducia dall’avvocato Luca Campana del foro di Rimini, è stato condannato ad 8 mesi di reclusione (pena sospesa).

A incidere sulla sentenza non è stata soltanto la resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma gli 11 grammi di hashish e il grammo di cocaina che aveva cercando di nascondere gettando via un pacchetto di sigarette che li conteneva, e che per le accuse mosse dalla Procura erano droga da spacciare.