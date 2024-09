Sbatte in bici a Cesenatico nello sportello appena aperto dell’auto in sosta: 78enne morto in Rianimazione dopo due giorni

Due giorni dopo l’incidente che lo ha visto come unico sfortunato protagonista nelle ferite riportate, il suo cuore non ha retto. È morto nella Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena un ciclista 78enne scontratosi con lo sportello di una autovettura in sosta, che la conducente alla guida aveva appena posteggiato.

Sono ancora in corso le verifiche sull’esatta dinamica dell’accaduto per la magistratura anche se, come atto dovuto, contro la donna che era all’interno dell’abitacolo del veicolo è già stato aperto un fascicolo, passato ora da lesioni all’ipotesi accusatoria di omicidio colposo.

Le ferite che hanno portato alla morte di S.B., turista lombardo normalmente residente nel piccolo paese di Lurate Caccivio, Comune di meno di 10mila anime della provincia di Como, l’uomo le ha riportate lungo viale Carducci.

Era venuto in vacanza a Cesenatico nel periodo a cavallo tra agosto e settembre. Cosa che aveva fatto molte altre volte in passato con la sua famiglia. Stando a quanto ricostruito verso le 18 circa della giornata di martedì il 78enne stava rientrando dalla spiaggia in sella ad una bici. Lungo il percorso una vettura aveva appena posteggiato e la donna che si trovava nell’abitacolo, per scendere dall’auto, avrebbe aperto lo sportello proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo il ciclista. Una frazione di secondo che non ha permesso né evidentemente all’automobilista di vedere l’uomo che si avvicinava in bici, men che meno al ciclista di poter frenare o compiere una manovra per evitare l’impatto.

Un urto contro la lamiera prima e sull’asfalto poi, che ha causato un vasto trauma cranico al 78enne. L’uomo è stato soccorso in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Dopo le prime cure salva vita è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dello stesso nosocomio cesenate. L’attività cerebrale si è fermata nel giro di poco tempo. Ed è iniziata così l’osservazione per sottoporlo ad espianto d’organi. Il 78enne è morto giovedì pomeriggio, a 48 ore dall’incidente avuto in bici.