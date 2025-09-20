Sassaiola e coltellate tra familiari a Cesena: il patrigno arrestato di nuovo

Home
  • 20 settembre 2025
Le indagini dei carabinieri dubito dopo la rissa in starda finita nel sangue
Le indagini dei carabinieri dubito dopo la rissa in starda finita nel sangue

La lite finita nel sangue tra familiari in via Fiorenzuola ieri ha avuto un nuovo capitolo giudiziario. Il padre 50enne è stato arrestato per la terza volta dal quel 19 giugno 2024 quando per la prima volta vennero strette le manette ai suoi polsi. L’accusa è di aver violato l’ordine del giudice di non avvicinarsi alla casa familiare, che si trova nel cuore di via Fiorenzuola a non molta distanza dall’ospedale Bufalini.

Dai giorni di quella lite finita a coltellate e lanci di pietre infatti, l’uomo è dotato di braccialetto elettronico perché non deve avvicinarsi alla casa dove ancora vivono l’ex compagna e i suoi figli. A vedere l’ex marito a poca distanza dall’abitazione è stata la moglie. Lui era in strada e parlava con un’altra persona. Sono state chiamate le forze dell’ordine e l’uomo è stato subito ammanettato. Era a 350 metri dall’edificio.

Il passato

Molti ricorderanno i fatti da cui tutto ha avuto origine. Alle 14 circa di un mercoledì di inizio estate, i clienti di un bar della zona e tutti i passanti assistettero a una scena shock in strada. Persone che si inseguivano lanciandosi pietre e colpendosi con coltelli di grosse dimensioni. L’ambulanza trasportò in ospedale con serie ferite al volto un 25enne, figliastro dell’arrestato. Il 50enne finì in carcere ma sul momento anche i due figliastri che avevano partecipato alla rissa sanguinosa vennero arrestati e posti ai domiciliari in attesa dei futuri processi.

La prima condanna

La lite in casa era scattata perché il 50enne, saldatore, non riusciva a riposare dopo il turno di lavoro. Riteneva che i figliastri appositamente facessero confusione ai piani alti di casa per disturbarne il riposo. Per quell’episodio di sangue l’operaio è nel frattempo stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione, che non avendo appellato, per effetto della riforma Cartabia si sono concretizzati in una pena finale di 3 anni e 7 mesi di reclusione.

Successivamente era stato ammanettato in un’altra occasione perché scoperto troppo vicino alla casa familiare dalla quale per ordine del giudice deve tenersi lontano: 4 furono in quel caso i mesi di pena comminati.

In cella

Ieri dopo le manette di due giorni fa, il 50enne è tornato di nuovo in aula davanti al giudice Andrea Priore (pm Marina Tambini). Difeso dall’avvocato Silvia Scaini ha visto convalidato l’arresto. Per lui è stata decisa, per il pericolo di reiterazione del reato, la custodia in cella. Dove attenderà il rito direttissimo previsto per il mese di ottobre.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui