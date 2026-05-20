Santarcangelo. Sacchetti blinda Mutonia: «Un patrimonio unico è necessario difenderlo»

Salvare Mutonia equivale a salvare Santarcangelo: «Questa storia di identità e passioni ribelli che ci rende unici e che brilla nell’aria». Ruota attorno a questo punto fermo il discorso - a difesa «di tradizioni non scritte e di un incredibile patrimonio genetico che parte da Sigismondo Malatesta» - tenuto dal sindaco Filippo Sacchetti durante il consiglio comunale, chiamato ieri sera a pronunciarsi sul destino del parco artistico, dove nel gennaio del 2025 è caduta la mannaia del Consiglio di Stato.