Santarcangelo, Compravendita immobiliare da incubo: denunciati proprietaria e ingegnere

Una compravendita immobiliare che prometteva il fascino di abitare in una dimora storica si è trasformata in un incubo giudiziario, approdando ora davanti al Tribunale di Rimini.
Al centro della vicenda c’è un’unità abitativa ricavata da una porzione del “Palazzo Ganganelli” a Santarcangelo, edificio del XVII secolo noto per essere la casa natale di Papa Clemente XIV.
Per questa operazione, la proprietaria dell’immobile e un ingegnere sono stati citati a giudizio con l’accusa di truffa in concorso.