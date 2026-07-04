Santarcangelo, Compravendita immobiliare da incubo: denunciati proprietaria e ingegnere

Per questa operazione, la proprietaria dell’immobile e un ingegnere sono stati citati a giudizio con l’accusa di truffa in concorso.

L’immobile, nello specifico, costituisce una porzione di fabbricato che, come emerso dalla documentazione tecnica, corrispondeva originariamente alla parte anteriore delle antiche cantine del palazzo, convertita in seguito in unità residenziale. Secondo quanto denunciato, i due indagati avrebbero indotto in errore l’acquirente durante le trattative e la conclusione del contratto, finalizzato nel febbraio 2022 per un valore di 230mila euro. Il fulcro della contestazione risiederebbe nella dichiarazione di conformità urbanistica e catastale che, ad avviso della parte offesa, sarebbe stata strumentalizzata per occultare vizi strutturali e difformità edilizie; aspetti che, se noti, avrebbero precluso la conclusione dell’accordo.

«La condotta posta in essere ha tradito ogni legittimo affidamento della mia assistita - dichiara l’avvocato Alessandro Sarti, legale di parte civile -. Si è fatto pieno affidamento sulla certificazione di conformità redatta da un professionista, presupponendo che la documentazione tecnica attestasse una regolarità che, nei fatti, si è rivelata inesistente. Una volta emerso il quadro reale, caratterizzato da difformità non dichiarate, abbiamo riscontrato l’assenza di qualsiasi volontà risarcitoria da parte degli indagati, i quali hanno costantemente minimizzato la gravità dei vizi emersi, rendendo necessario il ricorso alla sede penale per la tutela dei diritti della mia assistita».