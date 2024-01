San Marino vieta gli smartphone ai minori di 11 anni

Approvata l’istanza contro gli smartphone agli under 11. E “sì” bipartisan anche al progetto di legge sulla fibromialgia. Ha esultato abbracciandosi commosso il gruppo di docenti delle scuole medie promotore dell’istanza. Ai loro occhi smartphone e social costituiscono «un’emergenza educativa e sociale ormai insostenibile». Da qui la richiesta di una maggior regolamentazione vietando ai minori di 11 anni l’uso di tablet e cellulari che creano dipendenza. Il consiglio ha accolto la proposta con 28 voti favorevoli, due contrari e un astenuto. Ora il Governo dovrà legiferare in materia.

Fibromialgia sotto la lente

È passato con 42 voti favorevoli e un non votante il pdl “Norme a tutela dei soggetti affetti da Fibromialgia” presentato dalla Segreteria per la Sanità. La fibromialgia è una patologia cronica che colpisce circa il 2%-8% della popolazione mondiale e ora la sanità sammarinese prevede l’inserimento di questa malattia invalidante nella cartella sanitaria del paziente a fini statistici e gestionali.

Capitolo istanze

Tra le istanze d’Arengo passa, nonostante il “no” del segretario all’Ambiente, Stefano Canti, quella per eseguire controlli più serrati sulle pratiche agricole e effettuare analisi sui terreni e prodotti verificando l’uso di composti chimici.

Pollice su anche alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel settore informatico. Sul tema il partito di maggioranza Domani Motus liberi esprime grande soddisfazione sebbene, come tutti i nuovi settori che offre il progresso, l’AI vada regolamentata, affinché possa configurarsi come strumento utile, etico e sicuro. «Siamo di fronte ad un cambiamento pari a quello generato dall’avvento di Internet ormai tanti anni fa - ammoniscono -. Facciamoci trovare pronti».

Bocciata invece l’idea di una nuova rotatoria lungo la superstrada a Domagnano mentre miete consensi la ricerca di una soluzione per reperire loculi al cimitero di Faetano nonché per l’installazione di autovelox in via del Passetto a Fiorentino.