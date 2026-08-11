San Marino. Due gattini gettati nel bidone dei rifiuti. Apas: «Non sono oggetti di cui disfarsi»

Abbandonati in un sacco di plastica dentro un bidone dell’immondizia da cui proveniva un miagolio sempre più flebile mentre la colonnina di mercurio s’impennava fino ai 40 gradi. Sono stati ritrovati così domenica scorsa due micini appena nati: sporchi, disidratati, in preda al terrore e accaldati.

È questo il desolante spettacolo che si è palesato ai veterinari, allertati da alcune segnalazioni, e giunti nei pressi del parcheggio dell’Ospedale di Stato. A fare la differenza, stavolta, sono stati i cittadini che hanno telefonato alla Centrale operativa interforze mettendo in moto la macchina dei soccorsi, che ha provveduto a chiamare anche il Servizio veterinario di Stato.

Ora i gattini sono al sicuro ma attraversano una fase delicata della loro esistenza costellata da interrogativi che scalzano le certezze di quella normalità che è stata loro negata. Dovranno essere allattati da una balia umana e per loro inizierà una lotta quotidiana. Prime, fragilissime giornate, appese a un filo sottile.