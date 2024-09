Sabato la grande parata in centro e l’abbinamento dei cavalieri: domenica alle 17 scatta il Palio di Cesena 2024 - Gallery

Squilli di trombe, tamburi a tenere il tempo e tanta curiosità negli occhi di grandi e piccini. Un clima piuttosto pittoresco quello che ha avvolto i molti avventori delle tradizionali “vasche” nel centro storico del sabato pomeriggio. Da Palazzo Guidi a piazza Del Popolo il tragitto ha visto sfilare, sotto le riprese incessanti dei “telefonini”, un corteo di uomini, donne e bambini agghindati a festa per l’inaugurazione della Giostra dell’Incanto.

Il corteo

Festeggiamenti sì, ma lunghi sei secoli. Ieri ha preso il via, in veste ufficiale, con tanto di lettura del Bando Storico, la Giostra di Cesena. Il tradizionale palio delle contrade di epoca medievale che dal 1401 al 1438 ha visto come suo unico teatro la piazza Del Popolo; all’epoca piazza Maggiore. E che da tre anni vi ha fatto ritorno. Lento, ma acceso il corteo dei figuranti ha attraversato le strade principali del centro città effettuando tre soste in piazza Della Libertà, al Duomo e davanti al Palazzo del Capitano per allietare i presenti con la musica rievocativa delle Chiarine.

L’esibizione in piazza

Giunti sotto il palazzo del comune, all’interno della pista in sabbia in cui si terrà la gara, è stato il momento delle acrobazie degli sbandieratori del Borgo Durbecco di Faenza che tra un lancio e una danza hanno fatto spalancare le bocche e battere le mani a tutti i bimbi arrampicati sulle spalle dei papà. Gli Alfieri, in rappresentanza dei dieci quartieri cesenati, si sono disposti lungo le mura della Rocca e dei portici di Palazzo Albornoz. Poi, il momento clou: la presentazione dei cinque pretendenti alla vittoria del Palio. Ciascuno dei quali è stato assegnato a una contrada e sarà riconoscibile dal colore del drappo che adornerà il suo cavallo: Attilio Lamura per il quartiere Rubicone, drappo bianco; Nicola Guida, quartiere Valle Savio, drappo blu; Alessandro Morelli, quartiere Cervese Nord, drappo rosso; Daniele Chiveri, quartiere Oltre Savio, drappo giallo e la prima donna fantino in lizza in una Giostra Anne Cornelie Hecker, quartiere Ravennate, drappo verde. Drappo che sarà anche il premio finale assegnato al cavaliere vincitore. Un’opera artistica realizzata dal pittore locale Silvano Barducci. Saluto finale di fanti e figuranti e la Giostra è cominciata.

Gli appuntamenti

Sarà, dunque, una domenica ricchissima quella che attenderà la zona centralissima della città. Fin dalla mattina quando alle ore 10 “Moreno Ranch” terrà la sua Giostra all’anello; alla stessa ora, in piazza Almerici, sarà svelata la mostra di antiche arti e mestieri. Chiuderà, come tradizione storica impone alle ore 17, in piazza del Popolo, la Giostra dell’Incontro.