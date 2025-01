Rimini. «Mi hanno rubato l’identità per evitare la multa». Un’odissea giudiziaria lunga 14 anni

Gli hanno rubato l’identità trasformando la sua vita in un incubo. Fatto di multe, cartelle esattoriali, condanne penali e fermi amministrativi. Senza contare tutti i problemi personali che ne sono scaturiti a livello familiare e lavorativo. Un calvario durato quindici anni fino a quando la Corte d’Appello di Ancona lo ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.

«Ho denunciato il furto d’identità e, naturalmente, il ragazzo che si è spacciato per me. Credevo che la storia fosse finita lì».

«C’era una multa da pagare elevata dalla Polizia locale di Modena, città dove ho risieduto in passato, e datata 16 febbraio - racconta il ballerino -. Guardando gli estremi del verbale mi sono accorto che in realtà la targa non era la mia e neppure l’auto, lì si parlava di una Fiat Punto, io, invece, all’epoca possedevo una Citroen. Dopo pochi giorni sono venuto a sapere che quella macchina era di un’amica di mia sorella che conoscevo anche io e così le ho chiesto spiegazioni. Mi ha detto che il fidanzato era stato fermato dai vigili e aveva dato le mie generalità, ma il suo indirizzo di casa».

Invece, due anni fa, l’amara sorpresa.

«Ero dal commercialista insieme al mio socio con cui gestiamo una palestra a Riccione e aprendo il cassetto fiscale mi sono reso conto che non solo c’era un’altra ammenda, ma anche una condanna penale e un fermo amministrativo, con decorrenza 2019, della mia auto. Il tutto perché non mi ero presentato al processo, ma a casa mia non è mai arrivata nessuna comunicazione. A quel punto sono iniziati i problemi, in famiglia e sul lavoro perché senza auto ho dovuto rinunciare a tanti ingaggi. Sono stato costretto a rivolgermi a un avvocato e, finalmente, a fine 2024, la Corte d’Appello di Ancona mi ha prosciolto da ogni accusa. Ancora oggi, però, faccio fatica a rendermi conto come tutto questo possa essere successo. È davvero così facile rubare l’identità di una persona?».