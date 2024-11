San Marino. Rubano una Porsche nel giardino di casa, colpaccio da 150mila euro

Porsche Panamera, un sogno, per molti automobilisti, da 150 mila euro, è stata rubata nella notte tra mercoledì e giovedì nell’abitazione di un sammarinese. Un furto su commissione, forse, di un’auto che anche se immatricolata nel 2020 e quindi con 4 anni di chilometri alle spalle, ha sempre il suo fascino. Nella notte tra mercoledì e giovedì quindi a San Marino si sono verificati tre furti in sequenza, ma solo uno pare abbia avuto un bottino davvero clamoroso. Il primo furto è stato commesso in un’abitazione, una villetta, al momento vuota perché i padroni di casa sono all’estero. Ignoti dopo aver forato un infisso e manomesso la serratura sono entrati in casa. A quanto pare, si sono limitati a non fare nulla, a non prendere alcunché né a mettere disordine. Il secondo furto si è verificato poco distante, in un’altra abitazione sempre sul versante Sud di San Marino ossia ai confini con i territori dei Comuni di Montescudo e Coriano. In questo caso i ladri si sono introdotti in un appartamento e sono riusciti a rubare 150 euro in contanti da un portafogli.

Ma il colpaccio l’hanno fatto solo qualche minuto dopo in villetta con giardino. In cortile infatti c’erano parcheggiate due automobili una bellissima Range Rover Sport, un modello di qualche anno fa, ma estremamente curato ed accessoriato. Davanti al Range Rover, la Porsche Panamera (2020). I ladri hanno trovato le chiavi di entrambi le auto in un borsello nell’appartamento al piano terra, sono usciti fuori in cortile, sono saliti nelle auto, ingranato la prima e si sono allontani con un bottino di auto di lusso. Ad agire quindi sarebbero stati almeno in tre, i due che si sono messi al voltante delle automobili e un terzo soggetto forse a fare da palo. La cosa strana però è che la Range Rover l’hanno abbandonata praticamente subito poco lontano da dove l’avevano rubata. L’auto è stata infatti rinvenuta dalla gendarmeria e riconsegnata al legittimo proprietario. Per la Porsche Panamera nulla da fare. Secondo le indagini della gendarmeria, i ladri a bordo della velocissima Panamera, per gli intenditori erede della Carrera Panamericana, sono usciti dal confine di San Marino a Dogana. Probabilmente sono stati anche ripresi delle telecamere di sicurezza. Una volta sulla Superstrada, hanno impiegato pochissimi minuti ad arrivare al casello A14 e sparire dai radar. In un primo momento si era diffusa la notizia che fosse stata ritrovata in un fosso una Porsche “cannibalizzata”, ossia ridotta a rottame per prelevarle i pezzi di ricambio. Ma probabilmente davanti ad un’auto così bella anche il “cuore di ladro” si è commosso e ha preferito lanciarla a tutto gas in autostrada.