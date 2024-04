Ritrovata in Croazia dalla madre la 24enne scomparsa. Era in stato confusionale: «Ma sta bene»

Ritrovata in Croazia la giovane mamma sparita nel nulla. Fine di un incubo per la famiglia di Melissa Neri, la 24enne residente a Santarcangelo e che lavora ed ha i principali affetti a Savignano, che aveva fatto perdere le sue tracce, durante un improvviso viaggio che sabato scorso l’aveva condotta sulle colline croate, in un luogo non meglio precisato ai parenti.

L’ultima a sentirla, nel tardo pomeriggio di martedì, era stata la figlioletta di quattro anni, che dopo la separazione dei genitori, vive con i nonni paterni. Poi più niente. Una videochiamata affettuosa, la loro, che non aveva destato particolari sospetti, finché il telefonino di Melissa era risultato spento.

Giorni di tensione

«Non è da lei questo silenzio», aveva confessato la madre, lanciando sui media la descrizione della 24enne, inclusi i suoi numerosi tatuaggi. Nessuna certezza sulla località dove si trovasse né se fosse in compagnia di qualcuno, visto che interrogata in merito la ragazza si era limitata a ridere e far spallucce.

Spaventata da tanto silenzio, la mamma della ragazza aveva lasciato Modena, dove risiede, per fare denuncia ai carabinieri di Savignano, la città dove, nonostante abiti con una coinquilina a Santarcangelo, la giovane, che lavora nel settore delle pulizie, sempre in giro per la Romagna, concentra tutta la vita sociale. Immediata anche la telefonata della madre a “Chi l’ha visto?”, la trasmissione di Rai 3 che cerca le persone scomparse.

Non riuscendo a venire a capo del mistero, nonostante l’allarme diramato dai militari anche fuori confine, la donna ha preferito mettersi in viaggio con la figlia maggiore passando al setaccio i luoghi che Melissa frequenta di solito in Croazia, rintracciandola poi oggi a Zagabria, sola e in stato confusionale. Per fortuna si trattava di una meta ben nota a tutte loro. Fra i timori dei parenti, che avevano descritto Melissa come una ragazza molto fragile, c’era la preoccupazione che fosse rimasta vittima di uno choc anafilattico. A causa delle tante allergie alimentari di cui soffre: dai pomodori al riso sino alle noccioline. La ragazza infatti non viaggia mai senza le dosi di adrenalina salvavita, ma qualcosa poteva esser andato storto, anche perché l’auto su cui viaggiava all’andata, con tutti i suoi bagagli, aveva subito un guasto costringendola a un rocambolesco cambio di vettura. Ora l’allarme è rientrato. «Sta bene – dicono i familiari contattati al telefono – è solo molto provata e stanca ma nessuno le ha fatto del male, né l’ha derubata di un centesimo. Stiamo tornando a casa. Il resto non conta nulla».