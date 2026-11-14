Ripristino dell’alveo del Ronco: da febbraio il cantiere da 1,2 milioni

RAVENNA - Partiranno a febbraio del 2027 i lavori per il ripristino dell’asse fluviale del Ronco a Coccolia: la frazione fu duramente colpita dalla doppia alluvione del maggio 2023, quando i livelli idrometrici rimasero per 40 ore sopra la soglia rossa toccando un livello massimo di 9,8 metri e comportando prima l’evacuazione dell’abitato e poi l’esondazione e l’allagamento. L’importo complessivo degli interventi ammonta a 1.190.217,33 euro. Il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto da Sogesid è al momento in fase di valutazione ambientale preliminare sui tavoli regionali, cui seguirà - in caso di semaforo verde - la progettazione esecutiva da sottoporre a verifica e validazione così da poter avviare le prime lavorazioni nel prossimo febbraio, come da cronoprogramma allegato ai documenti: le operazioni dovrebbero poi prolungarsi per cinque mesi, con l’inizio della fase di collaudo fissata al momento per luglio 2027.

Nella relazione tecnica allegata al progetto di fattibilità, lo stato attuale dell’aria viene descritto con criticità «riconducibili a fenomeni di degrado dei manufatti murari, fessurazioni, alterazione della geometria delle sponde, esposizione all’erosione nonché necessità di ripristino della sezione d’alveo e delle condizioni di officiosità idraulica». In particolare, il tratto interessato dagli interventi in programma «presenta un elevato grado di vegetazione spontanea e infestante – prosegue la relazione - sviluppatasi all’interno dell’alveo e lungo le pertinenze spondali. Tale condizione riduce la regolarità della sezione idraulica, ostacola la corretta officiosità del deflusso e rende necessaria la rimozione selettiva della vegetazione interferente, al fine di consentire le successive operazioni di pulizia, scavo, riprofilatura e consolidamento delle sponde».

Ma non finisce qui, perché – si legge poche righe sotto - «in corrispondenza dell’immissione del canale Ravaldino nel fiume Ronco si rileva una condizione di erosione localizzata della sponda, verosimilmente connessa alla concentrazione dei deflussi e alle turbolenze generate dall’interferenza tra il reticolo secondario e l’asta fluviale principale». Il pacchetto di lavori da 1,2 milioni dovrà quindi ripristinare una situazione su cui le alluvioni hanno infierito pesantemente, andando a migliorare «la stabilità delle sponde e dei muretti di contenimento, la protezione del piede spondale» e riducendo «le condizioni favorevoli a erosione, scalzamento e cedimenti». In linea generale, le opere preventivate consisteranno in «pulizia e riprofilatura dell’alveo e delle sponde, protezione spondale anti-erosiva con massi ciclopici, rinforzo e consolidamento dei manufatti murari esistenti». Per i tratti che presentano maggiori problemi, infine, «è prevista le realizzazione di un contromuro in calcestruzzo armato fondato su micropali».