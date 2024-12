Riparazioni post alluvione: approvato il progetto per il centro sportivo a Ronta di Cesena

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di ripristino e di messa in sicurezza da eseguire nell’area del Centro sportivo di Ronta che, così come avvenuto all’intera frazione del quartiere Ravennate, in occasione degli eventi alluvionali del maggio 2023 è stato in parte sommerso da acqua e fango restando coperto da un tappeto di detriti che hanno reso inutilizzabili il campo da calcio e la vicina pedana polivalente. Sulla base del progetto approvato dalla Giunta comunale e con lo scopo di garantire piena sicurezza agli utenti nello svolgimento delle attività, si procederà dunque con specifiche opere di ripristino e con la relativa creazione di un campo da calcetto con manto sintetico.

“I lavori che interesseranno il polo sportivo di Ronta – commenta l’assessore allo Sport con delega alla manutenzione e ricostruzione post alluvione Christian Castorri – non solo si rendono necessari a seguito degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito il nostro territorio a partire dal maggio 2023, ma sono il frutto di una puntuale interlocuzione con il Ronta Football Club, società sportiva che gestisce il centro sportivo, sviluppata con lo scopo di dare continuità alle attività proposte e di garantire un servizio di alta qualità ai tanti iscritti, alle rispettive famiglie, anche in riferimento alla programmazione dei centri estivi. Nello specifico, su richiesta del centro sportivo stesso si procederà con la realizzazione, in prossimità del campo da calcio a 11, di un campo da calcetto in erba sintetica, dotato di impianto di illuminazione. È per noi fondamentale sostenere il lavoro delle società che operano nella nostra città incentivando, da parte dei più giovani, un’ampia partecipazione alla vita sportiva cittadina”.

I lavori corrispondenti a un importo complessivo di 61 mila euro (50 mila euro derivanti dalla struttura commissariale e 11 mila euro frutto di un co-finanziamento di privati) saranno avviati la prossima primavera e vedranno l’esecuzione dei seguenti interventi: si comincerà con l’asportazione e la pulizia dell’area, profilatura del perimetro mediante l’utilizzo di mezzi meccanici e la stesura del terreno in una zona esterna del campo. Ulteriori opere di pulizia del fondo esistente saranno eseguite con idrolavaggio, stuccature e rasature del fondo mediante malta cementizia. Si procederà inoltre con la costruzione di una cordonatura e con la realizzazione della pavimentazione in erba sintetica, segnatura regolamentare del campo da calcetto in erba sintetica, fornitura e posa di porte da calcio a 5 in ferro. Il tutto sarà completato dalla realizzazione delle opere murarie necessarie alla realizzazione dell’impianto di illuminazione.