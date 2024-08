Rimini, violenza sessuale di gruppo su una 16enne che si prostituiva usando i social

La Procura della Repubblica di Rimini, ha aperto un fascicolo di indagine per violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne che si prostituiva usando i social. L’indagine dei carabinieri di Riccione, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è scattata quando la 16enne, dopo essere stata abbandonata in strada da due uomini, disorientata e spaventata, ha chiesto aiuto al 112. “Non ricordo cosa è successo, abbiamo fumato droga”, avrebbe detto la giovanissima, a sanitari e carabinieri intervenuti sul posto. La successiva visita in Ospedale, avrebbero quindi confermato i sospetti di una duplice violenza sessuale. E’ stata poi la stessa 16enne a confermare di aver pattuito con due uomini un’uscita per la sera precedente. Con i due sconosciuti avrebbe quindi fumato droga e perso il controllo delle proprie azioni. Inoltre nel corso delle indagini sarebbe emerso che la 16enne attraverso i canali social, con complicati meccanismi di pagine nascoste e link da seguire, da tempo si prostituiva proponendo un listino prezzi completo. L’ipotesi investigativa che si sta appurando è che non sia un caso isolato di giovani in vetrina sui social ma una realtà estesa.