Rimini. «Uno Bianca, ora Savi dica tutta la verità. Dia risposte che attendiamo da 32 anni»

«Non chieda assoluzione, venga a darci le risposte che attendiamo da oltre trent’anni». Così Vito Tocci, l’ex carabiniere in congedo, noto alle cronache per essere uno dei sopravvissuti ai crimini della famigerata banda, ha voluto rispondere alla lettera di Fabio Savi, uno dei capi della Uno Bianca, indirizzata ai famigliari delle vittime del gruppo criminale, in tutto 23 decedute tra il 1987 e il 1994 , a cui si aggiungono gli oltre 100 feriti tra Bologna, la Romagna e le Marche. Parole che hanno suscitato una forte ondata di sdegno e riaperto piaghe mai rimarginate quelle arrivate dal carcere di Bollate. «Le mie parole non potranno mai rimediare al male fatto - questo l’incipit della discussa missiva di Savi -, ma ho solo cercato di ripetere la verità. E spero che tutto ciò, e questa lettera, possa essere un primo passo per dimostrare, in primis a voi, il mio tormento per avervi causato un dolore così profondo».