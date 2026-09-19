Rimini. Un 13enne si frattura il braccio a scuola: l’indennizzo sfuma, lo deve pagare il legale

Ha seguito la pratica per il risarcimento di un ragazzo rimasto ferito a scuola, ma ha lasciato scadere i termini per interrompere la prescrizione. Una dimenticanza che è costata cara a un avvocato 50enne, ora condannato dal tribunale a risarcire la famiglia con 7.230 euro. La vicenda affonda le radici in un incidente avvenuto nel settembre 2014, quando il giovane, all’epoca 13enne, aveva riportato una grave frattura a un arto superiore durante un gioco in classe. I genitori, intenzionati a ottenere un risarcimento per le conseguenze dell’infortunio, si erano rivolti al professionista affinché seguisse la pratica nei confronti della compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico.

Il termine scaduto

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, però, il legale non avrebbe compiuto nei tempi previsti gli atti necessari a interrompere la prescrizione. È così maturato il termine biennale, facendo venire meno la possibilità per il ragazzo di ottenere l’indennizzo richiesto. Una responsabilità professionale che ha portato la famiglia a rivolgersi nuovamente alla giustizia, questa volta per chiedere conto all’avvocato della mancata gestione della pratica.

La perizia

Nel corso del giudizio è stata inoltre disposta una perizia medico-legale per accertare le conseguenze dell’infortunio. La consulenza ha quantificato i danni riportati dal giovane e le spese mediche sostenute in relazione alle lesioni.

La condanna