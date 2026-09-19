Rimini. Un 13enne si frattura il braccio a scuola: l’indennizzo sfuma, lo deve pagare il legale

Ha seguito la pratica per il risarcimento di un ragazzo rimasto ferito a scuola, ma ha lasciato scadere i termini per interrompere la prescrizione. Una dimenticanza che è costata cara a un avvocato 50enne, ora condannato dal tribunale a risarcire la famiglia con 7.230 euro.
La vicenda affonda le radici in un incidente avvenuto nel settembre 2014, quando il giovane, all’epoca 13enne, aveva riportato una grave frattura a un arto superiore durante un gioco in classe. I genitori, intenzionati a ottenere un risarcimento per le conseguenze dell’infortunio, si erano rivolti al professionista affinché seguisse la pratica nei confronti della compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico.