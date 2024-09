Rimini. Tutti in campo per ricordare il sorriso di Mila

Quando entri alla “Flavia Casadei” di Viserba lei è la prima ad accoglierti. E non puoi non notarla. Perché il suo sorriso, i suoi occhioni furbi, il suo viso pieno di vita sono lì, a pochi passi da quegli spogliatoi che per alcuni anni sono stati la sua seconda casa. Fino a quando, il 26 novembre 2018, Mila Figueiredo Dos Santos si è arresa a quella maledetta malattia che aveva scoperto pochi mesi prima, proprio al termine di un allenamento. Aveva appena 13 anni, Mila, ma le erano stati sufficienti per far innamorare chiunque fosse entrato in contatto con lei. E proprio per ricordare la sua piccola atleta, la Pallavolo Viserba, da quattro anni a questa parte, organizza “Una schiacciata per Mila”, un torneo che nel corso del tempo è diventato un appuntamento fisso per tante squadre riminesi e non. Anche per questa edizione 2024 i numeri sono davvero sbalorditivi: quattro categorie al via, ventiquattro squadre totali, decine e decine di atlete, sei palestre coinvolte: la Flavia Casadei, la Media 7, il Serpieri, l’Einaudi, la Casa del Volley e la Sforza). Quattro, come detto le categorie. Under 16 (Calderara Volavolley, Pallavolo Viserba, Pgs Omar Rimini, Sammartinese, Bellaria, Lugo). Under 18 (Villa Verucchio Volley, Involley Lugo Blu, Pgs Omar Rimini, Forlì, Calderara, Lugo Rossa). Under 14 (Blu Volley Pesaro, Athena, Pallavolo Viserba, Unica, Lugo). Open serie C e D: Riviera Volley Rimini, Volley Team Rimini, Athena, Calderara, Lugo e le Amiche di Mila. Il torneo, che gode del patrocinio del Comune di Rimini, si giocherà oggi e domani, con le finali in programma alla ‘Flavia Casadei’ domani a partire dalle 17.30. A seguire le premiazioni. Prima della finalissima ci sarà spazio anche un’amichevole che vedrà coinvolta la serie C maschile della Pallavolo Viserba.

Sport e solidarietà

«Mila – ricorda commossa Cristina Bini, presidente della Pallavolo Viserba – era arrivata da noi giovanissima insieme ad alcune sue amiche. Era una ragazzina piena di vita, con il sorriso sempre stampato sul volto e amava giocare a pallavolo. Proprio dopo un allenamento nel settembre del 2017 scoprì di essere affetta da questo male che purtroppo l’ha strappata via a tutti noi troppo presto. Quattro anni fa insieme a Nicolò Torreggiani abbiamo pensato di dare vita a questo torneo per tenere vivo il suo ricordo e per far capire a tutti che lo sport è anche solidarietà. Di questi maledetti mali si parla molto poco tra i giovani e proprio per questo, anche quest’anno, abbiamo deciso di coinvolgere lo Ior. Un grazie sincero a “Torre” e a tutte le persone che rendono possibile questo evento, a partire dalla sua splendida mamma Valentina, al marito Nicolò, e ai due bimbi Edoardo e Camilla».

Proprio Edoardo ha iniziato quest’anno a giocare indossando la maglia della Pallavolo Viserba e sempre quest’anno ci sarà una squadra interamente formata dalle amiche di Mila e da chi l’ha conosciuta attraverso i loro racconti.