Rimini. Turismo salvato dagli stranieri ma dati ancora in calo sul 2019

Cresce il turismo riminese nel 2024. Con numeri confortanti se riferiti all’anno precedente, ma desolanti se comparati con quelli del 2019. E’ quanto emerge dai dati Istat elaborati dall’ufficio statistica della Regione. Che, con 3.719.091 arrivi e con 15.016.911 pernottamenti in tutta la provincia, evidenziano un trend di crescita nel periodo post-covid, terminato con un +1,4% di arrivi e un +1,9% di presenze in più rispetto al 2023, ma con un andamento in calo sul pre-covid, che si è chiuso con un -1,9% di arrivi e un -7,5% di presenze.

E per fortuna che c’è il mercato straniero, perché se dipendesse da quello italiano, alle prese con una preoccupante crisi economica, saremmo qui a commentare dati negativi. Ma vediamola nel dettaglio questa evoluzione estera, che registra aumenti record sia sul 2023 che sul 2019, là dove si legge che 880.648 arrivi determinano crescite pari al +7,3 e al +10,2 e 4.158.602 pernottamenti aumenti del +7,9% e del 7,2%. L’esatto opposto di quanto accaduto col mercato italiano in contrazione dello 0,3% e del 5,1% negli arrivi (2.838.443) e del 0,2% (2023) e del 12,1% (2019) nei pernottamenti (10.858.309).

Vacanzieri stranieri, dunque, come grandi protagonisti del turismo della riviera. In particolare quelli tedeschi, che con 953.088 presenze (+10,5% sul 2023 e +21,1% sul 2019) si confermano come bacino principale. A seguire gli svizzeri: 462.077 presenze, i francesi (313.964) e i polacchi in crescita costante (292.663): +14,4% sul 2023 e, addirittura, +51,6% sul 2019. Un mercato quello polacco che a Rimini, con 49.800 arrivi (+9,2%) e con 228.952 presenze (+15,9%) rappresenta il secondo bacino di provenienza, dietro solo alla Germania, seguito da quello svizzero e del Liechtenstein (42.997 arrivi e 183.906 presenze), francese (30.913 arrivi, +4,5% e 133.573 presenze, +1,2%), rumeno (29.134 arrivi +7,5% e 141.901 pernottamenti +7,9%).