Rimini. Tassa di soggiorno, 2,5 milioni in più. Nuove risorse per finanziare il Natale

Turismo in crescita a Rimini capoluogo. Con ricadute importanti in termini economici. Sia per gli albergatori e i proprietari di case vacanze, che hanno visto lievitare i propri fatturati, che per il Comune, che ha visto aumentare il gettito derivante dalla tassa di soggiorno: parliamo di 2 milioni e mezzo di euro circa in più rispetto allo scorso anno. E mancano ancora tre mesi di presenze, di incassi e di versamenti dell’imposta, quelli relativi ad ottobre, novembre e dicembre.

Numeri, cifre, che secondo fonti ben informate vicine a Palazzo Garampi evidenziano una crescita decisa nei primi nove mesi del 2024 in pernottamenti e in incasso da imposta. Pari, da gennaio a settembre, a 13 milioni di euro circa (12 milioni e 974 mila euro per la precisione), contro i 10 milioni e 537 mila euro incamerati, nell’intero anno solare 2023, sempre con la tassa di soggiorno.