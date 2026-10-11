Rimini. “Sono i figli di mio marito”, ma il Dna la smentirebbe: indagata marescialla dei carabinieri

Una marescialla dei carabinieri è indagata dalla Procura di Rimini per una presunta alterazione dello stato civile in relazione alla paternità di due bambini, nati rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Al centro dell’inchiesta ci sono una presunta relazione extraconiugale con il suo comandante di stazione, le dichiarazioni rese agli uffici dello stato civile al momento della formazione degli atti di nascita e i successivi accertamenti del Dna, che avrebbero messo in discussione la paternità attribuita al marito, anche lui appartenente all’Arma.