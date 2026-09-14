Rimini, «Soci del locale ma lavoratori dipendenti»: il tribunale boccia le richieste dell’Inps

Erano soci della società e lavoravano ogni giorno nel locale di famiglia. Ma per il Tribunale di Rimini questo non basta per considerare loro gestori dell’attività e negare la natura subordinata del rapporto di lavoro. Turni prestabiliti, ferie autorizzate, buste paga, formazione e un preciso potere direttivo esercitato dal padre hanno portato il giudice a una conclusione opposta a quella degli ispettori dell’Inps: i due erano effettivamente lavoratori dipendenti. È quanto stabilito nella sentenza pronunciata dal giudice del lavoro Lucio Ardigò, che ha accolto il ricorso presentato dalla società e dai due lavoratori contro i provvedimenti che avevano disconosciuto i loro rapporti di lavoro subordinato e richiesto il pagamento dei relativi contributi.