Rimini. Sfrattata a 93 anni, mancano pochi giorni: «Aiutatemi»

Conto alla rovescia, rischia di restare senza un tetto e ormai manca davvero poco. «Sfrattata a 93 anni, non lasciatemi morire in strada». Torna a lanciare un accorato appello Franca La Ganga a un passo dal prossimo 10 maggio quando dovrà lasciare l’appartamento in affitto a San Giuliano dove vive da 24 anni. Si dice disperata ma lascia parlare la figlia 73enne, Ivana Perversi, perché dopo l’ictus che l’ha colpita nel marzo scorso non ha ancora recuperato a pieno l’uso della parola, né il movimento. «Abbiamo sempre pagato l’affitto, che al momento ammonta a 570 euro - esordisce Ivana - curando questo appartamento di 96 metri quadri come fosse nostro. La doccia fredda è arrivata quando di recente è stato dichiarato inagibile». Cambiare casa si è dimostrato una mission impossible a causa di un mercato schizofrenico che sfodera proposte tanto rare quanto esose.

«É dal 2016 che ci guardiamo attorno – fa presente la donna - ma è tutto un pianto. La maggioranza dei romagnoli preferisce affittare ai turisti ma non manca chi tiene le case sfitte, dopo aver subito brutte esperienze. Quanto alle richieste, ci mettono tutte spalle al muro: alcuni pretendono 900 euro al mese per un bilocale, con un anticipo di un anno o addirittura due anni e mezzo. Roba da fantascienza».