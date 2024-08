Rimini. Sevizie e violenze sessuali ripetute, catturato in Germania dopo quasi 2 anni

Avrebbe picchiato per ore una donna, costringendola a fare sesso. Avrebbe quindi tentato di affogarla spingendole la testa nel lavandino, poi di strangolarla con una cintura alla gola, lasciandola legata e stordita e fuggendo oltre confine. E’ una vicenda violenta quella sulla quale hanno indagato i carabinieri di Riccione, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che li ha portati a dare la caccia a un uomo per un anno e mezzo in tutta Europa. Era ricercato dalla sera del 31 ottobre del 2022 per una brutale aggressione sessuale terminata con la rapina di una motocicletta Ducati, soldi in contanti e oro, il moldavo di 32 anni arrestato il 26 giugno in Germania, per la precisione a Irxleben, una frazione del comune tedesco dell’Hohe Börde, nel land della Sassonia-Anhalt.

