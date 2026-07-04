Rimini, “Scuole aperte”: istituti disponibili, ma è corsa a ostacoli

A Rimini il progetto regionale “Scuole aperte” entra nella fase decisiva. Dal 31 agosto al 14 settembre, ogni mattina dalle 8.30 alle 12.30, le scuole che riusciranno ad aprire offriranno attività socio-educative gratuite ai bambini che a settembre entreranno dalla seconda alla quinta primaria, statali e paritarie. Un servizio pensato per accompagnare le famiglie nel passaggio tra estate e nuovo anno scolastico, con un bacino potenziale di circa 525 alunni.
Nelle ultime ore il Comune ha avviato un confronto serrato con dirigenti scolastici, enti gestori dei centri estivi e cooperative che impiegano educatori, compresi quelli specializzati nell’inclusione. Un passaggio necessario per capire come il progetto potrà essere costruito sul territorio.