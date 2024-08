Rimini. Rubano pane e salsiccia al Conad e spaccano la mascella al titolare

Rubano due confezioni di salsicce e una di pane, spaccano la mascella del titolare del Conad di viale Vespucci e scappano. Arrestati dalla polizia di Stato un 29enne di Mede, un piccolo centro in provincia di Pavia, e un 17enne di origine peruviana per rapina aggravata. Per scappare dopo aver rubato merce dal valore di 16 euro hanno spaccato la mascella destra al titolare del Conad con calci e pugni di una violenza inaudita.

È successo domenica scorsa, verso le 8.30 del mattino praticamente all’apertura del punto vendita di Marina centro, dove i due giovani erano entrati per fare acquisti per la colazione. Dopo aver pagato un prodotto, si sono avviati verso l’uscita e a quel punto la barriera antitaccheggio, tipica dei supermercati, ha iniziato a suonare dando l’allarme. Immediato intervento della sicurezza del punto vendita, in particolare del titolare dell’esercizio che ha chiesto ai due ragazzi di pagare quanto avevano precedentemente infilato nello zaino.