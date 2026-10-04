Rimini, razziato il ristorante stellato: “Mi hanno portato via le ricette di una vita”

RIMINI. Doveva essere un giorno di festa, la celebrazione degli 80 anni di storia di cucina di mare in famiglia con un evento a quattro mani a Verucchio al Ristorante La Rocca Dalla Margherita che tagliava lo stesso traguardo da tempio della tradizione della cucina di (entro)terra. Ma nella notte, quello che nel 1946 era il capanno in legno aperto da nonno Guido diventato nel tempo il ristorante stellato più longevo di Rimini è finito nel mirino dei ladri. A rivelarlo è lo chef Gianpaolo Raschi, titolare dell’attività insieme al fratello Gianluca.