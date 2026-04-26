Rimini, Quel “vuoto” nell’alibi dei testimoni. La difesa sfida la ricostruzione oraria

In attesa di tornare in aula domani per un nuovo capitolo del processo sul delitto di Pierina Paganelli, è necessario fare un passo indietro all’ultima udienza, quella in cui hanno preso la parola i consulenti della difesa. Un passaggio importante sui dettagli tecnici apparentemente minimi, ma capaci di rimettere in discussione la cronologia di quella tragica sera in via del Ciclamino. Al centro dell’analisi non c’è stata solo la figura di Louis Dassilva, ma la tenuta complessiva delle ricostruzioni orarie finora agli atti.