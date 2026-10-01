Rimini. Protesi difettose, ma denuncia fuori tempo: confermato il conto da quasi 40mila euro

Protesi dentarie difettose, crepe nella ceramica e problemi di occlusione. Ma per il Tribunale di Rimini non basta contestare i problemi: bisogna dimostrare quando sono stati scoperti e, soprattutto, che la denuncia sia stata fatta nei tempi previsti dalla legge. La conseguenza è pesante: la sentenza del giudice Fabrizio Melucci ha confermato un decreto ingiuntivo per la società odontoiatrica da quasi 40mila euro, dando ragione al laboratorio odontotecnico e respingendo la richiesta di oltre 50mila euro di danni. La stessa società dovrà inoltre pagare 14mila euro di spese legali.