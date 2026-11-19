«È partita la campagna elettorale della destra riminese. Con poche frecce al proprio arco, però. Perché se per criticare l’amministrazione Sadegholvaad devono strumentalizzare vicende interne alla polizia locale come l’indagine sui “Falchi”, peraltro agli inizi, o le condanne di agenti del “Nucleo ambientale”, peraltro smantellato 11 anni fa, sono messi proprio male. Per non parlare, poi, delle reiterate dimissioni dell’assessore Magrini...». Usa il vetriolo il capogruppo del Pd, Matteo Petrucci, per replicare agli attacchi lanciati, ieri, dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia e papabile candidato sindaco del centrodestra, Carlo Rufo Spina, sulle condanne per sequestri di denaro non dichiarati, verbali alterati e presunte irregolarità durante le attività di polizia giudiziaria, confermate dall’Appello per otto agenti della Municipale di Rimini (fatti risalenti ad una decina di anni fa) che si aggiungono ad altri otto indagati (i fatti sono recenti) della squadra controlli stradali.