«È partita la campagna elettorale della destra riminese. Con poche frecce al proprio arco, però. Perché se per criticare l’amministrazione Sadegholvaad devono strumentalizzare vicende interne alla polizia locale come l’indagine sui “Falchi”, peraltro agli inizi, o le condanne di agenti del “Nucleo ambientale”, peraltro smantellato 11 anni fa, sono messi proprio male. Per non parlare, poi, delle reiterate dimissioni dell’assessore Magrini...». Usa il vetriolo il capogruppo del Pd, Matteo Petrucci, per replicare agli attacchi lanciati, ieri, dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia e papabile candidato sindaco del centrodestra, Carlo Rufo Spina, sulle condanne per sequestri di denaro non dichiarati, verbali alterati e presunte irregolarità durante le attività di polizia giudiziaria, confermate dall’Appello per otto agenti della Municipale di Rimini (fatti risalenti ad una decina di anni fa) che si aggiungono ad altri otto indagati (i fatti sono recenti) della squadra controlli stradali.

Il “mea culpa” del Comune

«Non sapevamo nulla di cosa stesse accadendo all’interno del Corpo altrimenti saremmo intervenuti prima - precisa al Tg Rai regione il dirigente del settore personale di Palazzo Garampi, Alessandro Bellini -. È evidente, però, che, con 19 tra sospensioni e licenziamenti di agenti in dieci anni (1 su 10, rispetto ai 220 agenti che formano il Corpo, ndr), delle criticità su cui intervenire ci siano. Per questo occorre un giro di vite. Soprattutto sulle regole che vigono nei servizi in borghese e sul trasporto degli arrestati: evidentemente qualcuno ha una concezione sbagliata del proprio ruolo». Mea culpa fatto da chi si occupa della gestione del personale, il consigliere Petrucci ritorna sull’aspetto politico del caso.

Consiglio a tema

«Vedo che anche la destra riminese, al pari di quella nazionale, utilizza il garantismo a giorni alterni – attacca –. Comunque, se Rufo Spina vorrà chiedere la convocazione di questo consiglio tematico è nel suo diritto: raccolga gli 8 voti consiliari necessari e potrà farlo». Consiglio tematico, ma non solo. Perché l’esponente dell’opposizione di destra, Rufo Spina, supportato dal civico Stefano Brunori (Lista Lisi), oltre a chiedere la convocazione di un’assemblea ad hoc sulle vicende inerenti il corpo della polizia locale, oggi presenterà anche un ordine del giorno per sollecitare l’amministrazione comunale a bandire un concorso pubblico esterno per assumere il nuovo comandante della polizia locale, dopo le dimissioni di Andrea Rossi.

Il concorso