Rimini. Parcheggio Marvelli ai dettagli. L’apertura entro fine mese

Il progetto della nuova piazza Marvelli e, a destra, l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli
Il progetto della nuova piazza Marvelli e, a destra, l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli

È da due anni la parte mancante del Parco del mare. Il buco urbanistico del nuovo e moderno waterfront riminese - quel lungomare attrezzato di 15 chilometri, “più lungo d’Europa”, come l’ha definito Elle Decor (l’edizione italiana del celebre magazine internazionale di interior design) che tante critiche si è portato dietro in questi mesi. Critiche per l’impossibilità di parcheggiare la propria auto a Marina centro. Proteste per il disagio causato alle attività commerciali e ai pendolari della tintarella. Fino a ieri, però. Perché da oggi le cose cambieranno radicalmente.

Il countdown

Oggi, infatti, scatterà il conto alla rovescia. Il countdown tanto atteso dai riminesi, che si concluderà a fine mese con l’apertura del parcheggio Marvelli: 320 posti auto distribuiti su due piani interrati (12,6 milioni di euro il costo). Più altri 200 stalli, in superficie, per moto e scooter: «In questo caso i lavori partiranno a fine anno», insieme, alla nuova piazza e ad un belvedere con locali e giardini.

Cronoprogramma rispettato, dunque. Senza ritardi o posticipi. Così come annunciato dall’amministrazione comunale, in quel lontano maggio 2024, quando si misero in moto le ruspe dell’impresa costruttrice (il Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e Servizi società Cooperativa di Bologna): «Il nuovo parcheggio Marvelli sarà pronto per l’inizio dell’estate 2026» disse il sindaco Sadegholvaad. E così sarà.

L’assessore Morolli

Conferma, infatti, l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli: «Entro fine giugno finiranno i lavori. Ce l’ha annunciato, pochi giorni fa, l’impresa esecutrice, a conferma della tempistica che avevamo indicato tre settimane fa. Questo grazie alla velocità dell’impresa che negli ultimi otto mesi ha recuperato qualche ritardo accumulato ad inizio cantiere. Orientativamente – precisa l’assessore - la consegna definitiva avverrà entro la quarta settimana di giugno. Dopodiché partiranno i collaudi obbligatori per legge che saranno completati a strettissimo giro di posta per rendere subito operativo il parcheggio».

L’ingresso alla struttura, nei primi mesi di operatività, sarà facilitato dalla presenza di personale fisico (oltre che da macchinette elettroniche). «Nel frattempo – sottolinea Morolli - sarà riaperto il parcheggio su via delle Regine, lato hotel Columbia, per consentire la sosta, già da quest’estate, dei motorini». Parking aperto dai primi giorni di luglio.

Ma per aspettare la copertura definitiva del buco urbanistico bisognerà attendere la realizzazione della nuova piazza Marvelli, progettata, per conto l’amministrazione, dallo studio Structura Engineering: intervento che sarà oggetto di uno specifico appalto che verrà definito nei prossimi mesi (lavori al via a gennaio 2027, per 7,2 milioni di spesa). Una nuova piazza, dunque, che si svilupperà su due livelli, in sintonia con il belvedere già realizzato in piazzale Kennedy e con quelli che saranno creati più a sud, a Bellariva e a Rivazzurra, nell’ambito del piano di salvaguardia della balneazione. Un progetto architettonico che, oltre ad integrare al piano terra il sistema di accessi al parcheggio, prevederà collegamenti pedonali, “falling water”, gradonate che accoglieranno il flusso d’acqua discendente a raccordo tra i due livelli. Al piano sopraelevato, invece, sorgerà la vera e propria piazza, che sarà più di un belvedere: comprenderà aree verdi, spazi per attività all’aperto, zone giochi attrezzate per bambini, zone d’ombra, servizi, «e anche pubblici esercizi che saranno assegnati tramite bando pubblico» conclude l’assessore.

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