Rimini. Parcheggio Marvelli ai dettagli. L’apertura entro fine mese

È da due anni la parte mancante del Parco del mare. Il buco urbanistico del nuovo e moderno waterfront riminese - quel lungomare attrezzato di 15 chilometri, “più lungo d’Europa”, come l’ha definito Elle Decor (l’edizione italiana del celebre magazine internazionale di interior design) che tante critiche si è portato dietro in questi mesi. Critiche per l’impossibilità di parcheggiare la propria auto a Marina centro. Proteste per il disagio causato alle attività commerciali e ai pendolari della tintarella. Fino a ieri, però. Perché da oggi le cose cambieranno radicalmente.

Il countdown

Oggi, infatti, scatterà il conto alla rovescia. Il countdown tanto atteso dai riminesi, che si concluderà a fine mese con l’apertura del parcheggio Marvelli: 320 posti auto distribuiti su due piani interrati (12,6 milioni di euro il costo). Più altri 200 stalli, in superficie, per moto e scooter: «In questo caso i lavori partiranno a fine anno», insieme, alla nuova piazza e ad un belvedere con locali e giardini. Cronoprogramma rispettato, dunque. Senza ritardi o posticipi. Così come annunciato dall’amministrazione comunale, in quel lontano maggio 2024, quando si misero in moto le ruspe dell’impresa costruttrice (il Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e Servizi società Cooperativa di Bologna): «Il nuovo parcheggio Marvelli sarà pronto per l’inizio dell’estate 2026» disse il sindaco Sadegholvaad. E così sarà.

L’assessore Morolli