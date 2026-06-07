Rimini. Parcheggio Marvelli ai dettagli. L’apertura entro fine mese

È da due anni la parte mancante del Parco del mare. Il buco urbanistico del nuovo e moderno waterfront riminese - quel lungomare attrezzato di 15 chilometri, “più lungo d’Europa”, come l’ha definito Elle Decor (l’edizione italiana del celebre magazine internazionale di interior design) che tante critiche si è portato dietro in questi mesi. Critiche per l’impossibilità di parcheggiare la propria auto a Marina centro. Proteste per il disagio causato alle attività commerciali e ai pendolari della tintarella. Fino a ieri, però. Perché da oggi le cose cambieranno radicalmente.