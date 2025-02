Rimini. Parcheggi, tariffe più alte in tutte le zone: «Attività del centro storico a rischio»

Fermi dal 2017, anche a Rimini sono aumentati i costi dei parcheggi. Un incremento generalizzato a tutta la città, che si ripercuote però maggiormente sugli stalli di zona A e B, rispettivamente quelli delle aree appena fuori dal centro storico e del tribunale, e quelli del centro storico e del borgo San Giuliano. Rincari entrati a regime dall’inizio di quest’anno, che non hanno tardato a sollevare preoccupazioni da parte dei lavoratori che ogni giorno devono accedere al centro storico, ma anche da parte delle categorie commerciali, come Confesercenti, pronta a sottolineare come «l’asfissia da carenza di parcheggi a servizio del centro è una tra le principali cause della crisi che affligge le attività economiche della zona». «L’incremento delle tariffe - dichiara Fabrizio Vagnini, presidente provinciale di Confesercenti - rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà di commercianti e professionisti, rendendo più oneroso l’accesso al centro sia per i lavoratori che per i clienti».

Le tariffe

Ecco una veloce carrellata: in zona B (centro storico e borgo San Giuliano) si è passati da un costo orario di 1.20 a 1.50, con un giornaliero che da 5 euro è passato a 6.50 (festivi e domenica esclusi, dalle 8 alle 20). In zona A, (anello fuori dalle mura e tribunale) i costi passano da 60 centesimi all’ora a 1 euro, e da 2,50 , dalle 8 alle 20, a 4 euro, festivi e domenica esclusi. Gli incrementi, però, hanno riguardato anche i parcheggi a gestione privata. Tra questi (prendendo in considerazione quelli più vicini al centro), il multipiano Italo Flori e lo Scarpetti (noto anche come “Valturio”). Il primo ha alzato la tariffa oraria (intesa come frazione di ora) da 1 euro a 1.50, con 8 euro come tariffa giornaliera, prevedendo sosta a pagamento anche la domenica e i festivi. Lo Scarpetti, invece, ha innalzato la tariffa giornaliera da 2,50 euro a 4 euro dalle 8 alle 20, per un costo orario di 1 euro a fronte dei vecchi 60 centesimi.

«In linea con gli altri»

La ragione per cui sono stati disposti gli aumenti, spiega l’assessore al Bilancio Yuri Magrini, «è legata a un normale adeguamento all’incedere dell’inflazione. Le tariffe sono state decise dopo un attento raffronto con i prezzi degli altri Comuni della Romagna, tra cui Cesena, Ravenna e Forlì, mentre rispetto a Bologna , dove si registra un aumento del 33%, del 46%, fino a oltre il 60% man mano che ci si avvicina al centro, le tariffe sono rimaste molto più basse». «E per quanto riguarda i lavoratori - sottolinea - il costo degli abbonamenti non è stato ritoccato proprio per non gravare sulle tasche di chi viene in centro per lavorare».

«Centro penalizzato»