Rimini. Palpeggiata al Comix, 20enne rischia un processo per violenza sessuale

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale di un 20enne di origine tunisina residente nel Bolognese, difeso dall’avvocato Matteo Paruscio: il caso sarà discusso davanti al gup Raffaele Deflorio il 13 febbraio 2025. Il tunisino era stato identificato nell’immediatezza dei fatti, il 21 luglio di quest’anno, dalla polizia di Stato intervenuta durante la manifestazione Comix: secondo il racconto della vittima mentre era in piedi nei giardino di piazzale Fellini in compagnia di un’amica, era stata palpeggiata sulle natiche dal 20enne. Il giovane era passato insieme agli amici, aveva allungato una mano e le aveva toccato il sedere: alle urla della ragazza era scappato urlando insulti sessisti. Il giovane era stato bloccato da alcuni avventori, identificato e portato in Questura da una Volante.