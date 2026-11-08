Rimini, Mussolini e Hitler in vetrina: arriva la stretta su negozi e mercatini

rimini
martina bacchetta
Le immagini di Mussolini e Hitler esposte tra le vetrine dei negozi e sulle bancarelle del lungomare finiscono nel mirino della maggioranza. L’obiettivo è sottrarre visibilità a simboli e memorabilia legati ai totalitarismi, intervenendo dove gli strumenti normativi lo consentono: niente esposizione verso la strada e stop alla vendita nei mercatini organizzati dal pubblico. È il contenuto di un ordine del giorno a cui sta lavorando il consigliere Marco Tonti, promotore dell’iniziativa, che ha già condiviso la proposta con i gruppi di maggioranza e con l’Anpi.