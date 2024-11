Rimini. Musei comunali, Sassu lascia. Nuovo direttore a inizio 2025

I Musei comunali cambiano direttore. L’attuale responsabile, Giovanni Sassu, infatti, ha annunciato all’amministrazione comunale di dover terminare la sua esperienza a Rimini. Costringendo così Palazzo Garampi ad individuarne un altro, già per inizio 2025, attraverso un bando pubblico: Sassu resterà in carica fino al 31 dicembre 2024. Sottolinea, allora, il sindaco Jamil Sadegholvaad in un post sul suo profilo facebook: «Una scelta, la sua, dettata da motivi personali e familiari e che, dunque, va ancor più rispettata e accolta, seppur con tanto dispiacere. Dispiacere perché in Giovanni abbiamo trovato oltre che un professionista di elevata caratura, e di questo eravamo già certi, anche una persona che è stata in grado di entrare in sintonia con il sentiment della città, cogliendone le grandi potenzialità, così come i vulnus». Un saluto, ma non un abbandono. Perché l’amministrazione ha in serbo di tenere aperta con lui una collaborazione.

Spiega il sindaco: «Una cosa è certa: le nostre strade non si divideranno. Sassu, infatti, continuerà a collaborare con i Musei per alcuni progetti speciali, su tutti il restauro di uno dei capolavori del nostro museo come la Pietà di Giovanni Bellini, dando così continuità al lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico cittadino portato avanti finora in maniera egregia».

Intanto, il Comune si sta muovendo per coprire il posto vacante di direttore dei Musei di Rimini, che comprendono la “Domus del chirurgo”, il “Museo della città”, il “Fellini museum”, il “Museo degli sguardi”, il “Palazzo dell’arte”, la “Galleria dell’immagine”.

«Siamo pronti a trovare chi dovrà raccoglierà la sua eredità - conclude Sadegholvaad -: in questi giorni si aprirà la procedura pubblica per selezionare il nuovo direttore dei Musei, che sarà operativo già all’inizio del nuovo anno. Una chiamata a livello nazionale che ambisce ad individuare una figura altamente qualificata, al pari del suo predecessore».