Rimini. Lupi avvelenati, ipotesi bracconaggio «Tanti avvistamenti, ma non è allarme»

Aumentano gli avvistamenti di lupi nel territorio provinciale e in molti comuni dell’entroterra sale la preoccupazione, ma è più l’uomo a rappresentare un pericolo per l’animale che il contrario: sono infatti tre le carcasse di lupo ritrovate nel 2024 con segni di avvelenamento. Sui casi sono in corso le indagini della polizia provinciale e non si esclude che possa trattarsi di fenomeni di bracconaggio: i lupi potrebbero essersi malauguratamente imbattuti in esche destinate ad altre specie, o - ancora peggio - trovarsi al centro di azioni mirate da parte di chi non li vede di buon occhio.

In branco o solitari

Di certo c’è che la presenza dell’animale selvatico nel Riminese è ormai consolidata: per quanto riguarda i branchi, contando una distribuzione di 5 o 6 lupi ogni 5.000 ettari di zone collinari e montane, si stimano circa una sessantina di esemplari. Ma sono i lupi solitari - quelli che, raggiunto un anno e mezzo di età, fuoriescono dal gruppo per cercare un proprio territorio e una compagna o un compagno con cui accoppiarsi - a figurare tra le segnalazioni che riguardano le zone periferiche delle aree urbanizzate, come Santarcangelo o San Giovanni in Marignano. Bestie selvatiche spinte a valle dallo spostamento di ungulati quali i cinghiali, ma che faticano a trovare le loro prede abituali e sopravvivono, spesso malate, nutrendosi del cibo per animali domestici lasciato all’aperto, di rifiuti organici o avventurandosi in qualche allevamento. E, quando scendono in pianura, non è raro che incontrino la morte a causa di incidenti stradali: dieci le carcasse di lupo trovate sulle arterie del territorio provinciale nel 2024.

Il monitoraggio

Ad occuparsi del monitoraggio della specie è stato, dal 2013 al 2024, il raggruppamento delle Guardie giurate venatorie volontarie, sotto il coordinamento della polizia provinciale: quest’anno, per la prima volta dopo 11 anni, si assisterà ad un passaggio di testimone, perché la Provincia ha avviato una nuova convenzione con l’associazione Arci Caccia. «Ma nella sostanza - spiega il referente Giampiero Semeraro - non cambierà nulla, perché a svolgere le attività sarò sempre io». Semeraro è uno dei massimi esperti di lupo nel territorio e da tempo tiene incontri con la cittadinanza per illustrare come l’uomo possa convivere con l’animale. Anche perché quella della convivenza è ormai una strada obbligata: «Prima eravamo abituati ad associare il lupo al bosco - afferma Semeraro - ora possiamo associarlo anche alle periferie. Quando arriva in città, può incontrare elementi favorevoli, come le letamaie, la presenza di animali domestici o i cassonetti dell’umido, ma in genere siamo di fronte ad esemplari solitari il cui obiettivo è trovare un territorio in cui procreare. Un lupo avvistato oggi a Santarcangelo, domani si troverà altrove, ma con i cellulari pronti a riprendere tutto la percezione è quella della presenza di due lupi. Insomma, si tratta di un fenomeno più visibile rispetto a qualche tempo fa, ma non c’è alcuna ragione per creare falsi allarmismi».

Specie declassata