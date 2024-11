Rimini. Ladro seriale fa “spesa” nel residence, smascherato dal proprietario sceriffo

Ripetute incursioni nel suo residence facevano sparire nel nulla gli oggetti più disparati. Lenzuola, coperte, pentole e posate (tutte nuove di pacca, ancora imballate) fino a condizionatori e altri apparecchi di elettronica, anche molto voluminosi. Ma lui, Diego Nanni, bagnino e proprietario di un residence a Miramare, non si è dato per sconfitto. Ha rafforzato il sistema di videosorveglianza interno alla struttura ricettiva e si è posizionato davanti al monitor che riceve le immagini registrate dalle telecamere. «Ho tenuto tutto acceso anche mentre avevo amici a cena - racconta il riminese -. Mi ero messo in testa che non mi sarei schiodato dallo schermo finché non lo avrei beccato sul fatto». Identificato il ladro senza troppa fatica, Nanni si è quindi dedicato al “piano di cattura” per alcune settimane. Fino a quando, venerdì a mezzogiorno, non è riuscito a immortalare il ladro e a chiamare la polizia che lo ha fermato a pochi metri dal residence mentre si allontanava in bicicletta con un piede di porco lungo più di un metro e mezzo. In realtà, nella sua ultima “capatina” in residence il malintenzionato non è riuscito a rubare nulla, ma questo perché, sottolinea Nanni, «avevo bloccato il portone da cui sapevo che sarebbe passato. Lui se ne era accorto, infatti aveva portato con sé tutta l’attrezzatura per lo scasso, ma non è riuscito ad aprire il portone perché io l’avevo bloccato in un modo che rendeva impossibile forzarlo».