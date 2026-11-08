Rimini, la proposta della Diocesi: auditorium, conferenze e posti per i senzatetto

Sottolinea quindi don Manduchi: «Faccio l’esempio di tre immobili antichi e di alto valore non solo religioso: la chiesa dei Servi in corso d’Augusto, nei pressi del ponte di Tiberio, la chiesa del Suffragio davanti alla Domus del Chirurgo, e la chiesa di San Nicolò davanti alla rotonda Montemaggi. Si tratta di strutture importanti ma poco utilizzate per il culto. Ebbene, col Comune potremmo intavolare una trattativa affinché, vincoli religiosi e cultural-architettonici permettendo, possano acquisire una duplice destinazione: per la messa, là dove è possibile, e per attività culturali».

Un’idea concreta quella di don Danilo, che in alcune altre zone della Romagna è stata già messa in pratica. «A Bertinoro – osserva il religioso – l’ex seminario è stato acquisito dall’Università di Bologna che ne ha fatto un importante centro per conferenze e convegni internazionali. Ebbene, qui da noi abbiamo la chiesa dei Servi che potrebbe rivestire lo stesso ruolo. Con l’aggiunta, magari, di una biblioteca». Progetto visionario? Proposta irrealizzabile? Sicuramente un’idea affascinante. In particolare quella legata alla chiesa del Suffragio. «Vi dico solo che quella struttura ha un’acustica incredibile – puntualizza don Danilo -, è molto ampia, almeno 200 posti a sedere, dispone di ben 100 opere d’arte ed è anche vicina al museo comunale. Insomma, attraverso una convenzione col Comune potrebbe essere utilizzate sia per officiare messe o celebrare matrimoni e battesimi, ma soprattutto come auditorium e perché no, come prolungamento del museo». Ma c’è anche la chiesa di San Nicolò, nei pressi della stazione ferroviaria che «nel periodo dell’emergenza freddo potrebbe diventare una dimora per senzatetto, ne potrebbe accogliere una ventina. Ad oggi, del resto, è già sede del Centro missionario per l’Africa, del Centro aiuto alla vita e del Campo lavoro missionario (a cui è stato dato il Sigismondo d’oro, ndr)».