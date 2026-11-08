Rimini, la proposta della Diocesi: auditorium, conferenze e posti per i senzatetto

RIMINI. «La chiesa del Suffragio come auditorium musicale, quella dei Servi come contenitore universitario per conferenze internazionali e la chiesa di San Nicolò come luogo di accoglienza». Più che una proposta, quella lanciato da don Danilo Manduchi, economo della Diocesi, somiglia più ad un appello alle istituzioni cittadine a valorizzare parte del patrimonio religioso e culturale di Rimini. «Abbiamo diverse chiese sottoutilizzate che andrebbero rilanciate, ma per fare questo ci vorrebbe la collaborazione del Comune».