Rimini. La ospitano in casa in un periodo difficile , lei li perseguita con insulti e minacce

Una coppia di coniugi l’aveva ospitata in un appartamento di loro proprietà, non facendole pagare nulla o quasi, dandole ospitalità per motivi umanitari. Eppure questo non sarebbe bastato a farle tenere a bada i “bollenti spiriti”, quelli che secondo i padroni di casa l’hanno spinta a insultarli quotidianamente, a fare dispetti di tutti i tipi, come sottrarre vasi nel giardino, fino a minacciarli di morte. Comportamenti molesti, che avevano ad oggetto principalmente la moglie, che a un certo punto hanno costretto i coniugi a presentarsi in caserma dai carabinieri e denunciare la loro inquilina.

Nei guai è finita una donna di 53 anni, residente in un comune costiero del Riminese, per la quale il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio, ipotizzando il reato di atti persecutori. Ora, il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha fissato la data per l’udienza preliminare al 18 settembre, quando la donna, assistita dall’avvocata Sara Borghesi del foro di Rimini, comparirà in aula per stabilire se verrà rinviata a processo o se il caso andrà verso l’archiviazione.