Rimini, l’incendio di Motorland: il piromane si è ustionato e poi è scappato

Un incendio è divampato nella serata di martedì nel piazzale della concessionaria di auto usate Motorland, sulla Statale Adriatica, all’altezza di Osteria del Bagno, a Rimini nord. Ad andare in fiamme, intorno alle 20.15, una Ford Fiesta, con il calore che ha poi danneggiato anche altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con due mezzi, tra cui un’autobotte. I caschi rossi hanno impiegato circa due ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che potesse propagarsi ulteriormente alle altre vetture vicine. È intervenuta anche la polizia di Stato, con il tratto della Statale rimasto bloccato al traffico per una decina di minuti a causa del fumo denso.

Sull’accaduto ora indaga la Squadra Mobile, che ha già acquisito le immagini di videosorveglianza dell’area e ascoltato il titolare della concessionaria, un 30enne albanese. Da quanto trapelato , però, l’incendio sarebbe di natura dolosa. Dalle telecamere si vedrebbe chiaramente, infatti, una persona arrivare martedì sera nel piazzale e appiccare il fuoco alla Ford Fiesta. Un piromane un po’ maldestro, visto che, una volta divampato l’incendio, si sarebbe anche ustionato gravemente il viso prima di darsi alla fuga. Tutti elementi ora al vaglio della Squadra Mobile per cercare di risalire all’identità del responsabile e capire i motivi che lo hanno spinto a compiere questo folle gesto.