L’uomo era accusato di violenza sessuale ai danni di una sua giovane paziente, oggi 25enne, che nel novembre del 2019 si era rivolta lui per risolvere i propri problemi relazionali con l’altro sesso. Sotto la lente dei giudici sono finite in particolare due sedute, quelle del 19 e del 26 novembre 2019, nel corso delle quali la ragazza, sottoposta a tecniche quali ipnosi, respirazione circolare e digitopressione, è finita per masturbare se stessa e il terapeuta, che a sua volta l’avrebbe toccata e indotta a un rapporto orale.

Un episodio, quest’ultimo, che, una volta realizzato dalla vittima nella sua reale entità, l’ha portata a sporgere denuncia in questura. Il collegio penale, al termine di un dibattimento che ha visto intervenire i consulenti tecnici delle parti in merito a complesse questioni di transfert psicologico, tecniche terapeutiche e letteratura psicanalitica in ambito sessuale, ha stabilito che il racconto della 25enne risulta pienamente «credibile», a differenza di quello di chi l’avrebbe dovuta tutelare. Il primo passo è consistito nell’inquadrare la personalità della vittima, definita dagli esperti come «borderline», che avrebbe vissuto «una condizione di transfert erotizzato, e dunque di estrema vulnerabilità psichica, verso l’imputato», il quale quindi «ha approfittato in maniera diretta e consapevole di tale sua condizione». Un contesto, peraltro, nel quale anche il ricorso a ipnosi e altre pratiche di psicologia analogica e olistica sarebbe stato solamente un sotterfugio per ottenere prestazioni sessuali, spacciando «sotto il velo di tecniche mediche - si legge nella motivazione - ciò che in realtà era solo il suo tentativo di raggiungere l’appagamento del desiderio».