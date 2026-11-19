Un incidente, due responsabilità e un risarcimento da oltre 27mila euro. Si è chiusa davanti al Tribunale di Rimini la causa per lo scontro tra un’auto e una bicicletta avvenuto il primo maggio 2022, nel quale era rimasto ferito un minorenne. Il giudice ha riconosciuto al ragazzo un risarcimento di 27.183,72 euro, ma ha attribuito metà della colpa anche a lui, per aver attraversato la carreggiata senza scendere dalla bicicletta.

L’incidente era avvenuto vicino a un attraversamento pedonale. Il ragazzo stava percorrendo una pista ciclabile e, arrivato all’altezza della strada, aveva iniziato ad attraversare rimanendo in sella. Aveva notato una vettura in arrivo dalla sua sinistra, ma aveva pensato di riuscire a passare. La Renault Clio lo ha invece colpito nella parte anteriore sinistra, facendolo cadere a terra. Il minorenne era stato soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale.