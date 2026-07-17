Rimini, Il sindaco: «Sì alle piscine in spiaggia come risposta al turismo che cambia»

Piscine condivise in spiaggia, alberghi da riqualificare, infrastrutture innovative e ampliamento del polo fieristico-congressuale. Sono queste alcune delle principali sfide che il turismo riminese e della riviera tutta si trova ad affrontare, tra vecchie idee e nuovi modi di intendere il terzo settore. Nella piovosa serata di mercoledì, presso il Circolo Ermeneutico, è andato in scena un acceso dibattito tra il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il consulente alberghiero Mauro Santinato e il tour operator Giovannino Montanari.