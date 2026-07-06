Rimini, Il sindaco: «Il Comune è pronto a investire ancora sull’università»

Università di Rimini al bivio. Tra rilancio e caduta. Tra rinascita, attraverso un forte potenziamento, e rischio fine, tra costi proibitivi degli affitti e scarsi aiuti provenienti dal territorio.

«L’Università è e deve rimanere una priorità strategica per Rimini e la sua provincia – avverte il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Per questo se l’ateneo avrà necessità in termini di spazi per insegnamento e logistica, come Comune di Rimini non ci tireremo indietro». E già accaduto, nei mesi scorsi, con l’acquisto di un grande immobile di 2.300 metri quadri, tra via Aponia e via Dante, in centro storico, «nel quale – puntualizza Sadegholvaad - metteremo a disposizione buona parte degli spazi, almeno 1.300 mq, per aule, laboratori e servizi agli studenti dell’Alma Mater» accadrà anche in futuro con nuove acquisizioni, sempre in centro storico. «Come ente del territorio – conferma, infatti, il sindaco – faremo di tutto per dare ampie garanzie all’Università, permettendole, senza più incertezze o titubanze a causa degli spazi, di organizzare e pianificare il domani dell’ateneo a Rimini. Per noi sarà un investimento strategico».

E mentre Palazzo Garampi si dà da fare per individuare locali ad hoc da destinare a nuove aule universitarie (sono troppi e dai costi esagerati gli spazi che UniRimini ha in affitto e che pesano sul bilancio di fine anno), gli altri enti locali, così come le attività private del territorio, cosa stanno facendo? Come si stanno muovendo?