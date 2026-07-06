Rimini, Il sindaco: «Il Comune è pronto a investire ancora sull’università»

Ad oggi quello che è certo sono i dati ufficiali di fine 2025 che parlano di 19 soci che, complessivamente, supportano l’Università di Rimini con un milione e 570mila euro l’anno. Con il Comune di Rimini, il più virtuoso, a versare 400mila euro in UniRimini che, a sua volta, interviene per 203mila euro. Poi ci sono Camera di Commercio e Maggioli che detengono quote per 200mila euro ciascuno, e Ieg che di azioni ne ha per 157mila euro. Quindi tanti interventi annui sotto i 100mila euro: come i 78.500 euro versati, rispettivamente, dalla Fondazione Cassa di Risparmio, Confindustria e Rivierabanca credito cooperativo. Il resto è poca roba. Qualche migliaio di euro. Con soli quattro Comuni, oltre Rimini, a metterci dei soldini: Cattolica 15.700 euro, Bellaria, 12mila euro, Santarcangelo 10mila euro e Misano 4mila euro. Mentre Riccione, dopo il sì unanime del proprio consiglio comunale, è ancora in procinto di fare il suo ingresso in UniRimini. Tutto questo mentre, secondo i dati resi noti, sempre a fine 2025, dalla vice sindaca con delega all’Università, Chiara Bellini, l’Università di Rimini, col 22% di stranieri, è - in proporzione - l’ateneo col più alto tasso di studenti internazionali della regione, anche rispetto all’Alma Mater Studiorum di Bologna, di cui è un distaccamento. Mentre l’82% dei neo laureati trova, entro un anno, un impiego in linea con la laurea conseguita. E, infine, sono 5mila gli studenti, seguiti da circa 100 professori, iscritti ai 20 corsi di laurea, tra i quali spiccano: Moda, Economia turistica, Economia d’impresa, Scienze della formazione, Scienze delle attività motorie e sportive (l’ex Isef), Infermieristica. Oltre al dipartimento di Scienza della qualità della vita.