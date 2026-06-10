Rimini. Il ricordo degli amici di Andrea Semprini: «Speriamo che tu stia surfando in Paradiso»

Non si danno pace i familiari di Andrea Semprini, e quanti hanno voluto bene al 48enne riminese precipitato in un canyon di Tenerife, durante un’escursione che gli è costata la vita. La vicenda ha scosso profondamente sia la comunità romagnola sia quella delle Canarie, dove l’uomo risiedeva da un decennio, maturando competenze nel turismo per poi imporsi come consulente immobiliare. Negli ultimi tempi si dedicava allo studio per divenire tecnico ambientale «con la motivazione - si legge nel suo profilo LinkedIn - di aggiungere il mio granello di sabbia a un mondo più sostenibile». Per realizzare questo sogno intendeva avvalersi delle sue ottime competenze digitali facendo leva sulle tre lingue che parlava in modo fluente: italiano, spagnolo e inglese. Sebbene sia avvenuta il 31 maggio scorso, della tragedia consumata nel Barranco Bujame de Teno, una gola naturale situata in un’area impervia dell’isola, si è diffusa notizia solo negli ultimi giorni.
Da quanto emerso finora, stava effettuando una discesa di canyoning (sport dove si percorre il torrente a piedi con l’ausilio di corde, senza gommone o canoa, ndr) insieme a un gruppo di tre amici finché all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, precipitando all’interno di una profonda fossa davanti agli occhi dei compagni.