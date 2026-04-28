Rimini. Il Piano Strategico 2040: village hotel, boschi in spiaggia e mini isole in mare

Pontili, scogliere, piscine, giochi e mini isole fisse e galleggianti per vivere il mare; alberi, vegetazione, dune e strutture temporanee per stare in spiaggia a tutte le ore e tutti i giorni; nuove modalità di ospitalità, dai villagge hotel alle temporary house, e di sosta.

Ieri al Palacongressi il presidente della Fondazione Piano strategico Maurizio Ermeti e direttrice Noemi Bello, hanno illustrato la marcia di sviluppo della città, collegata agli imminenti nuovi strumenti urbanistici, variante e nuovo Pug, chiamando al confronto il sistema economico territoriale, le istituzioni locali e nazionali e il mondo del credito.

Si parte dalla riqualificazione alberghiera con una serie di proposte per «intercettare forme nuove di ospitalità e accoglienza» precisa Ermeti, tra demolizioni e ricostruzioni, e ristrutturazioni. Ecco dunque i condhotel, alberghi con servizi luxury con una quota di appartamenti in vendita sempre a uso turistico; e i grandi quattro stelle di qualità, creati con il trasferimento di superficie di un hotel demolito o dalla demolizione di due alberghi. Gli small apartment hotel, sul modello degli airbnb, con unità abitative di dimensioni confortevoli “sorvegliate” da un host e con spazi comuni, e il multiservice building, nel quale si aggiungono altri servizi come una spa, ristorante, coworking, piscina.

Per i più giovani, ma non solo, i super hostels, dalla ristrutturazione di strutture fuori mercato; e per l’ospitalità diffusa i village hotel, che riuniscono più strutture lungo una stessa via o due in un’unica gestione, una sorta di villaggio per offrire diverse ospitalità. E ancora le temporary house per periodi più lunghi, almeno 40 giorni, così da dare una risposta a ai residenti temporanei. Dunque camere con qualche servizio per lavoratori e studenti; bilocali per chi risiede per maggior tempo e per coppie d’anziani.