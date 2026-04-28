Rimini. Il Piano Strategico 2040: village hotel, boschi in spiaggia e mini isole in mare

Pontili, scogliere, piscine, giochi e mini isole fisse e galleggianti per vivere il mare; alberi, vegetazione, dune e strutture temporanee per stare in spiaggia a tutte le ore e tutti i giorni; nuove modalità di ospitalità, dai villagge hotel alle temporary house, e di sosta.
Rimini si tuffa nel turismo del futuro e, attraverso un lavoro lungo un anno con tutti gli stakeholder della filiera del settore, la Fondazione Piano Strategico prova a rispondere alla domanda “perché venire a Rimini da oggi al 2040”.
Una risposta che passa in primo luogo dalla riqualificazione alberghiera, con una serie di proposte dai condhotel ai village hotel; dalla garanzia di sicurezza al rinnovato rapporto con il mare; dall’adattamento al clima della spiaggia d’inverno fino alla sosta.