Rimini. Il Parco del mare hotel degli sbandati: «Più qualità per fermare il degrado»

E quando Salomao parla di qualità, la considera a 360 gradi: alberghiera, ma anche commerciale e dell’intrattenimento.

Commenta Alessandro Salomao, presidente del comitato turistico di Marina centro: «È così. Ma parliamo sicuramente di un problema socio-economico che riguarda tante città italiane. Con un aspetto, però, che ritengo debba essere evidenziato: il tipo di offerta turistica che a Rimini si è voluto sviluppare. E mi spiego. Perché a Riccione questa situazione non c’è? Eppure siamo ad appena 10 chilometri dal capoluogo. Semplice! Perché lì l’offerta turistica è diversa, si è puntato di più sulla qualità».

Puntualizza l’imprenditore riminese: «A Riccione alberghi dismessi che creano degrado non ce ne sono. O comunque se ne contano sulle dita di una mano, non sono centinaia come qui da noi. Certo a Rimini gli hotel operativi d’estate sono almeno 800 contro i 200 della Perla verde. Ma quanti di questi dovrebbero essere messi fuori mercato? Un bel po’. E, invece, lavorano ugualmente, con prezzi bassissimi e con una clientela molto basso spendente». Che in molti casi sarebbe meglio perdere «anche perché è quella stessa clientela che spesso si rifornisce in quei mini market che vendono alcol a prezzi scontatissimi e che, in un certo modo, contribuiscono a “foraggiare” favorendo il “degrado turistico”».

Degrado chiama degrado. È quello che insegna la sociologia. Un esempio? I quartieri periferici e marginalizzati delle grandi città. Dove a tanti residenti per bene, seppur in difficoltà economiche, si sono aggiunti anche balordi e sbandati di ogni genere.