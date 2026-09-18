Rimini. Il Parco del mare hotel degli sbandati: «Più qualità per fermare il degrado»

Li trovi ovunque. Sulle panchine del Parco del mare. Nelle aree verdi cittadine, dal Parco Cervi al Callas fino al Renzi. Nei sottopassi. Persino sotto il belvedere di piazzale Kennedy. Una coperta sdrucita o un cartone addosso per coprirsi dal freddo della notte e al mattino non li vedi già più.
Sono gli invisibili del nuovo millennio: poveri, molti sbandati, tanti balordi. Che, d’estate, scelgono Rimini come dimora. Non solo in zona sud: Miramare, Marebello, Rivazzurra, ma anche a Marina centro, il “salotto buono” della capitale italiana delle vacanze.