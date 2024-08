Rimini. Il fenicottero salvato dalla folla in spiaggia è tornato nel suo habitat

Lieto fine per il fenicottero infastidito dai bagnanti. All’alba di ieri mattina, in un silenzio ovattato, i volontari del Cras (Centro recupero animali selvatici) hanno liberato il giovane esemplare di fenicottero grigio che avevano dovuto recuperare a Rimini, alla vigilia del Ferragosto, nello specchio di mare antistante il lungomare Tintori. Un intervento reso necessario dal crescente pressing dei villeggianti, in cerca di un selfie con lo sfortunato viandante. Ma andiamo indietro. Il fenicottero era in marcia da Pesaro e diretto alle saline di Cervia, suo habitat naturale. In molti pensavano che fosse ferito perché procedeva via sabbia anziché volare. In realtà, come avevano spiegato dal Cras, a colpi di post sui social e annunci della Publiphono, desiderava solo riposarsi rifocillandosi come d’abitudine nell’acqua bassa. Ma il viaggio è finito prima di entrare nel vivo e, arrivato il game over, si è corsi ai ripari a un soffio dal Capodanno estivo.

«Purtroppo – riferiscono dal Cras – l’entusiasmo non era contenibile e siamo stati costretti a intervenire». All’aurora di ieri la ritrovata libertà. Condotto alle saline da una volontaria che l’ha tenuto tra le braccia finché hanno raggiunto l’argine, il fenicottero ha mosso qualche timido passo che presto si è tramutato in eleganti falcate per inoltrarsi nell’acqua. Si è specchiato giusto un istante prima di spiccare il volo.

carla dini